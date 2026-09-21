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Новости Липецка

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В Липецкой области суд прекратил дело о мошенничестве после примирения сторон

В Липецкой области суд прекратил дело о мошенничестве после примирения сторон

Мужчина обманом завладел 57 тысячами рублей, обещая закупить стройматериалы, но реальные расходы составили только 33,6 тысячи рублей.

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