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Охранной фирме не удалось взыскать с ТулГУ деньги из-за студента с муляжом взрывного устройства

Охранной фирме не удалось взыскать с ТулГУ деньги из-за студента с муляжом взрывного устройства

Охранной фирме не удалось взыскать с Тульского государственного университета деньги за неоплаченный месяц работы из-за нарушения контракта – охранники не заметили подставного студента, который оставил в здании учреждения муляж взрывного устройства.

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