Спички - не игрушка

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Украина будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать

Украина будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать

Европа санкциями совершает самоубийство, Россию она больше не интересует, а Украина теряет шансы на существование, считает участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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