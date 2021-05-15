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Сирены воздушной тревоги снова слышны в Тель-Авиве

Сирены воздушной тревоги снова слышны в Тель-Авиве

Палестинские радикалы из сектора Газа 16 мая начали новый массированный ракетный обстрел израильского Тель-Авива.

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Константин Белимов
Что евреи выращивали то и выросло! Выращиваешь ненависть, зло и вырастит! Нация возомнившая себя пупом земли всегда будит уничтожена ибо бог всех создал равными и не видит ни кого лучшим и ли более близким к себе! Только равенство может обеспечить радость от жизни, чего сознание ни как не может придумать понятие этого! Только равенство всех ко всем и ко всему может обеспечить блаженство в этом мире грёз сознания!

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