Выдача реабилитационного сертификата для ребенка-инвалида

Право на реабилитационный сертификат возникает у родителей (законных представителей) ребенка инвалида, имеющих гражданство РФ и постоянное проживание: при признании ребенка инвалидом в возрасте до 7 лет, если родитель на дату рождения ребенка постоянно проживает на территории ЯНАО не менее 5 лет непрерывно; при принятии ребенка-инвалида в возрасте до 7 лет в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку, в приемную семью) из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящейся на территории РФ, после 31 декабря 2013 года; при принятии ребенка в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку, в приемную семью) из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящейся на территории РФ, после 31 декабря 2013 года, и установления ему инвалидности в возрасте до 7 лет.