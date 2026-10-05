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Царьград

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В Новочеркасске на 1,5 суток отключат воду в трех районах

В Новочеркасске на 1,5 суток отключат воду в трех районах

В Новочеркасске с полуночи 6 октября до 17:00 7 октября приостановят подачу воды в Промышленном, Восточном и Октябрьском районах, а также в поселке Луговой.

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