В Новочеркасске на 1,5 суток отключат воду в трех районах

В Новочеркасске с полуночи 6 октября до 17:00 7 октября приостановят подачу воды в Промышленном, Восточном и Октябрьском районах, а также в поселке Луговой.
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