Назван возраст, после которого начинаются резкие изменения в организме Ученые из Стэнфордского медицинского института (США) определили возраст, после которого в организме человека начинаются быстрые изменения.
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