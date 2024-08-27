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Назван возраст, после которого начинаются резкие изменения в организме Ученые из Стэнфордского медицинского института (США) определили возраст, после которого в организме человека начинаются быстрые изменения.

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