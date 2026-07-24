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Царьград

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Баста и Лепс лидируют на свадебных сценах России

Баста и Лепс лидируют на свадебных сценах России

На свадьбах и корпоративах в России популярны артисты с хитами, которые пойдут в дуэт с гостями. В тренде композиции Басты, Сосо Павлиашвили и Григория Лепса, хотя ранее часто заказывали Ирина Аллегрова.

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