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Царьград

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Токаев обсудил с Путиным укрепление сотрудничества Казахстана и России

Токаев обсудил с Путиным укрепление сотрудничества Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Владимиру Путину на XXII Форуме межрегионального сотрудничества, выразил уверенность в успехах благодаря дружбе и добрососедству стран, привел казахскую поговорку о сотрудничестве.

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