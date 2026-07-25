Токаев обсудил с Путиным укрепление сотрудничества Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Владимиру Путину на XXII Форуме межрегионального сотрудничества, выразил уверенность в успехах благодаря дружбе и добрососедству стран, привел казахскую поговорку о сотрудничестве.
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