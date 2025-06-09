Психотерапевт Поликарпов: дезориентация во времени может говорить о деменции

Проблемы с кратковременной памятью, трудности с подбором слов, дезориентация во времени и пространстве могут сигнализировать о развитии деменции, первые признаки могут появиться задолго до пенсионного возраста.
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