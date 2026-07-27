Прибыль AstraZeneca во втором квартале превзошла ожидания

AstraZeneca отчиталась о результатах второго квартала, превысив ожидания аналитиков по прибыли, и подтвердила финансовый прогноз на 2026 год благодаря устойчивому спросу на препараты для лечения онкологических и редких заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии