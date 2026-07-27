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Прибыль AstraZeneca во втором квартале превзошла ожидания

Прибыль AstraZeneca во втором квартале превзошла ожидания

AstraZeneca отчиталась о результатах второго квартала, превысив ожидания аналитиков по прибыли, и подтвердила финансовый прогноз на 2026 год благодаря устойчивому спросу на препараты для лечения онкологических и редких заболеваний.

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