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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2 Halo – ...

Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2 Halo – ...

Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2Halo – одна из самых важных икон Xbox, и что бы там еще ни говорили, именно ради Halo и Halo 2 в свое время и покупали первую Xbox, а ради Halo 3 – Xbox 360… источник#Halo_2 #Halo_3.

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