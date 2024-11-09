Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2 Halo – ...

Microsoft выпустила специальный трейлер по случаю празднования 20-летия Halo 2Halo – одна из самых важных икон Xbox, и что бы там еще ни говорили, именно ради Halo и Halo 2 в свое время и покупали первую Xbox, а ради Halo 3 – Xbox 360… источник#Halo_2 #Halo_3.