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Регионы России

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«Спартак» одержал вторую подряд победу над «Сочи» в КХЛ

«Спартак» одержал вторую подряд победу над «Сочи» в КХЛ

«Спартак» одержал вторую победу подряд над «Сочи»: предыдущая игра 7 октября закончилась со счётом 5:2 в пользу москвичей.

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