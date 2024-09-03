В Steam вышла новая версия постапокалиптического выживача с открытым миром, уп...

В Steam вышла новая версия постапокалиптического выживача с открытым миром, управляемыми автомобилями и системой строительстваРазработчик из Ramjet Studios сообщил о выходе новой версии своего постапокалиптического симулятора выживания с открытым миром VEIN.
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