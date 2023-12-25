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25 декабря отмечается День работника избирательной системы Тамбовской области

25 декабря отмечается День работника избирательной системы Тамбовской области

25 декабря с этого года отмечается День работника избирательной системы Тамбовской области. Именно в этот день в 1993 году Центральной избирательной комиссией РФ было принято постановление об утверждении персональных советов избирательных комиссий по выборам в представительные органы государственной власти субъектов России.

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