В жилом комплексе «Мечта» продолжается строительство детского сада на 400 воспитанников. Сейчас подрядчик заканчивает работы на первом этаже и возводит конструкции второго, сообщило РИАМО.
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