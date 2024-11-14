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Байден обсудит укрепление позиций Украины

Байден обсудит укрепление позиций Украины

Президент США Джо Байден намерен обсудить с коллегами из Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите G20 возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации Дональда Трампа.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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17 час.
федор
Ходунок Джони мы тоже обсудим какой тебе венок подарить и отправить в последний путь.
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12 час.

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