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Татьяна Тарасова о русском кавере Rammstein для Гуменника: «Очень хорошая музыка. Он правильно делает, что оставляет эту короткую»

Ранее фигурист вынужденно отказался от немецкой песни Sonne в короткой программе для нового сезона. На контрольных прокатах Петр катал старую короткую.

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