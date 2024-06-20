Туктамышева высказалась о спортсменах, которые едут на Олимпиаду

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила в защиту атлетов, принявших решение участвовать в грядущих Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом, без государственной символики.
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