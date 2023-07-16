Бастрыкин назвал рост преступности среди мигрантов серьезной проблемой общества

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан, сообщает газета "Известия".
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан, сообщает газета "Известия".
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