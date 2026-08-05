Что не пропустить сегодня в Москве:

— старт специальной акции «День без турникетов» в рамках Московской недели интерьера и дизайна (с 5 по 11 августа, экскурсии на производства мебели и отделочных материалов, мастер-классы); — лекция «Практикум по созданию заявки на общее собрание собственников» в рамках проекта «Академия грамотных собственников» платформы «Электронный дом» (в 16:00, онлайн и очно, по регистрации); — мастер-класс по оригами в детской библиотеке № 178 (культурный центр А.