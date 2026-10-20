33-летняя певица и модель Саша Кабаева стала мамой в третий раз: 19 октября в 21:09 она родила дочь. Об этом исполнительница песни «Любовь живет не три года» сообщила сама — выложила видео из палаты столичной клиники.
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