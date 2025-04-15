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Военный объяснил значимость контроля над Купянском для ВС РФ

Военный объяснил значимость контроля над Купянском для ВС РФ

Российским военным необходим контроль над Купянском, поскольку он является важным логистическим узлом в Харьковской области, использующимся для снабжения группировки противника, объяснил в разговоре с «Лентой.

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