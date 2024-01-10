В Самарской области завершилась Всероссийская акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В Сергиевском районе сотрудники полиции вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергеем Филипповым и Дедом Морозом со Снегурочкой организовали увлекательное мероприятие для ребят, проживающих в комплексном центре обслуживания населения, в ходе которого мальчишки и девчонки весело провели время.
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