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Против Трампа выдвинули новый пункт обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Против Трампа выдвинули новый пункт обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Большое жюри южного округа Флориды добавило новое обвинение в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго.

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