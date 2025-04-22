Прибалтику и Польшу ждет энергетический хаос – NDP предрекает крах Евгения КомароваЭнергетический крах угрожает Польше и Прибалтике на фоне хаоса, возникшего после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ, соединявшей их с Россией и Белоруссией.
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