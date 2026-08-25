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Мостовой о поведении Талалаева: «Его надо наказывать. Раньше это называлось «звездной болезнью», сейчас это делается ради хайпа и подписчиков. Сейчас все становятся блогерами»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера «Балтики»  Андрея Талалаева в матче против « Рубина » в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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