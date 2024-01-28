Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили о немедленном выходе из ECOWAS

Байгерей Далгатов

казахи, дорогие наши братья по ссср, угомоните свих правителей, они будут иметь доллары напечатанные сша( если уже не имеют)-то есть ничего не значащие, вам простым смертным ничего не перепадет разве что печенье от нуланд-этой дуры. Вас разводят как украинцев, еще не поздно разобраться в ситуации и поставить на место зарвавшихся политиков. остановите вы эту русофобию - это ни к чему не приведет. Поверьте и изучите свою, хотя бы историю. Сосед первым придет на помощь, а америкосы и лягушатники и пету..и только если Россия захочет, да и то назло а не потому что вы им нравитесь да и со своими ядерными отходами и за ядерным топливом. Неужели опыт Нигера ничему не научил ВАС