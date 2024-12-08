Михаила Пиотровского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Гендиректор Эрмитажа стал полным кавалером этого ордена Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора Государственного Эрмитажа и президента Союза музеев России Михаила Пиотровского, следует из указа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии