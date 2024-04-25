Алиев и Эрдоган обвели Кремль вокруг пальца. Россия окончательно потеряла Армению, теперь Анкара целится на наши территории

Так неужели говоря о новых порядках, Эрдоган на самом деле почувствовал себя полноправным хозяином всего Кавказа, или все же его выступление рассчитано исключительно турецкую аудиторию, дабы компенсировать неудачу на недавно прошедших муниципальных выборах? Становский отвечая на этот вопрос отметил, что не стоит думать, что претензии президента Турции распространяются только на.