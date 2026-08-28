РПЛ, «ПСЖ» с Сафоновым в Лиге 1, старт Бундеслиги и хоккей

За чем следить 28 августа: «Акрон» — ЦСКА, «Бавария» — «Штутгарт», матчи «Манчестер Сити» и «Милана», ЧЕ по волейболу и Спартакиада! 🏒 13:00: «Салават Юлаев» — «Амур», мемориал имени Ивана Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана .
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