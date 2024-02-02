Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Схема скоро появится в московском метро рядом с трамвайными остановками В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале поведал о созданной в российской столице официальной схеме всей трамвайной сети.
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