В Смоленской области экипажи армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО атаковали позиции условного противника

В рамках полетного задания экипажи ударных вертолетов Ми-24, Ка-52 и многоцелевых Ми-8 выполнили учебно-боевые задачи по условному огневому поражению автомобильной и бронетехники наступающего условного противника.
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