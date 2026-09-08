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FiNE NEWS

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ЕС выразил недовольство поведением Зеленского на переговорах с Уиткоффом

Неформальный характер переговоров В ходе встречи в Киеве между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем американского лидера Джаредом Кушнером, украинская сторона допустила поведение, которое вызвало негативную реакцию в Европейском союзе.

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