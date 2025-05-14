Глава крымского парламента Владимир Константинов обратился к странам Запада с требованием прекратить отправку эшелонов с вооружением на Украину, подчеркнув популистский характер западных мирных инициатив.
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