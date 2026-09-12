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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа» пригласила Линда на просмотр. У 27-летнего форварда 319 очков и 544 минуты штрафа в 454 играх в регулярках АХЛ

« Тампа » пригласила форварда Коула Линда на просмотр.  27-летний канадец присоединится к команде в тренировочном лагере.

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