SpaceX вывела на орбиту три спутника связи O3b mPOWER компании SES

SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту три спутника связи O3b mPOWER для оператора SES.
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