Путин заявил, что готов наладить прямые поставки газа в Германию всего за неделю

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Как мы все хорошо знаем из многочисленных выступлений различных лиц на федеральных каналах, в прессе и так далее Россия находится в жесточайшем противостоянии со странами Запада.
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