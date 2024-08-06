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Царьград

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Певец Игорь Наджиев рассказал, как Пугачёва использовала связи с бандитами

Певец Игорь Наджиев рассказал, как Пугачёва использовала связи с бандитами

По словам исполнителя, артистка уничтожила его карьеру из-за сходства типажа с Филиппом Киркоровым. Но больше всего натерпелась от неё Валентина Легкоступова.

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