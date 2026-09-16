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Русская весна

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В Кремле анонсировали обращение Путина к россиянам

В Кремле анонсировали обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду в 18.00 мск выступит с обращением к россиянам. «В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», — сообщили в Кремле Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ближайшие выходные, 18-20 сентября.

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