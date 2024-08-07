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ВС РФ ударили по базе ВСУ под Киевом, где находились более тысячи военных

ВС РФ ударили по базе ВСУ под Киевом, где находились более тысячи военных

Российские военные сегодня ночью нанесли мощный удар по арсеналу и военной базе ВСУ в городе Белая Церквь Киевской области, где, по предварительным данным, заканчивали комплектовать и тренировать более тысячи солдат.

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