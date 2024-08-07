ВС РФ ударили по базе ВСУ под Киевом, где находились более тысячи военных

Российские военные сегодня ночью нанесли мощный удар по арсеналу и военной базе ВСУ в городе Белая Церквь Киевской области, где, по предварительным данным, заканчивали комплектовать и тренировать более тысячи солдат.
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