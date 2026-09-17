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Регионы России

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МИД России предупредил граждан о рисках трудоустройства в странах Юго-Восточной Азии

МИД России предупредил граждан о рисках трудоустройства в странах Юго-Восточной Азии

Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для своих граждан о возможных рисках, связанных с предложениями работы в странах Юго-Восточной Азии, включая туризм и модельный бизнес.

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