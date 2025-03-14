С 10 марта проходит «Неделя по борьбе с заражением и распространением вирусного гепатита С»

По оценкам специалистов среди россиян, гепатитом С больны более 8 миллионов человек. Значительный прогресс в области современного лечения позволяет пациентам полностью избавляться от заболевания, которое ранее считалось неизлечимым и губительным.
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