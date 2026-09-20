Время двух великих праздников: православный календарь на неделю 21–28 сентября

Осень — время не только увядания природы, но и глубокого духовного сосредоточения. Неделя с 21 по 28 сентября в православном календаре отмечена двумя великими двунадесятыми праздниками.
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