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В мире сделали более 5 млрд. прививок от коронавируса

В мире сделали более 5 млрд. прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 5 млрд. Около половины из них приходятся на две страны - Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

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