«Хватит спать в одном ботинке»: антироссийская провокация посольства США в Молдавии

На фейсбучной странице посольства США в Молдавии появилась статья под названием «Как Россия проводит операции под чужим флагом», которая красноречиво свидетельствует о том, что американские «дипломаты» денно и нощно, не покладая рук и мозгов, претворяют в жизнь свои черные замыслы.