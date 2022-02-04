«Хватит спать в одном ботинке»: антироссийская провокация посольства США в Молдавии

На фейсбучной странице посольства США в Молдавии появилась статья под названием «Как Россия проводит операции под чужим флагом», которая красноречиво свидетельствует о том, что американские «дипломаты» денно и нощно, не покладая рук и мозгов, претворяют в жизнь свои черные замыслы.
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