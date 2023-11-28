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Замглавы МИД Рябков не исключил военного конфликта между Россией и НАТО

Замглавы МИД Рябков не исключил военного конфликта между Россией и НАТО

Военного конфликта между Россией и НАТО не следует исключать, восстановление отношений с этим блоком невозможно в обозримой перспективе.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Рябков и правду считает, что НАТО готово воевать с Россией? Однако наоборот, что если бы нам это было нужно, то сегодня бы за неделю были в Берлине. А они свой боезапас вывезли в Киев. Не воевать они хотят, а развалить бескровно, как СССР. Вот к этому и стремятся. Раз получилось, так почему бы ещё не сделать. Мы же на пике &quot;демократии&quot; выбрали Ельцина и воевать не нужно.
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