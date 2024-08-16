Студенты сделали самозаряжающийся пауэрбанк. Для подзарядки в экстренных ситуациях

Студенты МАИ разработали первый в мире «самозаряжающийся» портативный аккумуляторКоманда студентов из Московского авиационного института (МАИ) создала уникальное устройство — портативный аккумулятор, способный заряжаться от различных источников энергии, что делает его идеальным спутником для экстренных ситуаций.
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