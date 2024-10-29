Британские ученые без кавычек – базирующаяся на Туманном Альбионе международная группа онлайн-исследований и аналитических технологий YouGov опросила американцев на предмет их знаний о коммунизме и фашизме.
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