Рамзан Кадыров: Защита детей — это не только обязанность государства, но и каждого из нас

Друзья! Сегодня мы отмечаем важный и значимый праздник — День защиты детей. Этот день напоминает нам о том, насколько важна забота о подрастающем поколении, о будущем нашей страны и нашего народа.
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