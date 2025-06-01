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Рамзан Кадыров: Защита детей — это не только обязанность государства, но и каждого из нас

Рамзан Кадыров: Защита детей — это не только обязанность государства, но и каждого из нас

Друзья! Сегодня мы отмечаем важный и значимый праздник — День защиты детей. Этот день напоминает нам о том, насколько важна забота о подрастающем поколении, о будущем нашей страны и нашего народа.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Сам пишешь, как мартышка...учи русскую грамматику, лупень безграмотный!
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8 час.
Наталья Сергеева
Своего сына медалями на груди защитил,других посадил в управленческие органы.Стыдоба.
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5 час.
Мария Владимирова
Всех детей, а не только своих.
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3 час.
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